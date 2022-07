Laura Pausini ubriaca in barca, il video diventa virale: «Ve l'ho sempre detto che sono astemia»

«Ve l'ho sempre detto che sono astemia». Laura Pausini si mostra ai suoi follower come sempre senza filtri, anche quando alza un po' troppo il gomito. Il siparietto è esilarante e fa il pieno di commenti su TikTok. La cantante ride fino a sentirsi quasi male dopo una cena in barca con amici. «Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino mischiato con l'acqua». Non riusciva neanche a tenere gli occhi aperti per le lacrime che le scendevano e quando la figlia Paola le si è avvicinata lei ha potuto solo continuare a ridere dicendo che fosse astemia. É ubriaca, ma fa ridere tutti.

@laurapausini Ve l’ho sempre detto che sono astemia! ¡Siempre te he dicho que soy abstemia! PS AVEVO BEVUTO MEZZO BICCHIERE DI VINO ROSSO MISCHIATO CON L’ACQUA! 😰😜😵‍💫🤪 PD ¡HABÍA TOMADO MEDIO VASO DE VINO TINTO MEZCLADO CON AGUA! ♬ suono originale - Laura Pausini

Laura Pausini ubriaca, il video diventa virale

I fan sono imappaziti alla visione di questo video: «Oddio mi sento male», e ancora «queste risate fanno bene al cuore e all'anima». Tutti si immedesimano nell'artista e i commenti sono tantissimi, ma sono i fan sono uniti: «Sei fantastica»