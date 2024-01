Lapo Elkann, la sua "Italia Independent" vicina alla chiusura

Giovedì 11 Gennaio 2024, 14:38

La società Italia Independent, di proprietà di Lapo Elkann, va verso la liquidazione. Secondo quanto riporta "Milano Finanza", gli azionisti si riuniranno in un'assemblea straordinaria il prossimo 26 gennaio 2024 per valutare la possibile conclusione di questa avventura. Italia Independent, quotata a 26 euro nel 2013 con 15,7 milioni raccolti in IPO, è attualmente valutata a 0,25 euro, una diminuzione significativa rispetto alla quotazione iniziale. Nel 2023, il marchio è stato ceduto per 1 milione di euro alla M group srl, e dal settembre dello stesso anno le società del gruppo non hanno più attività operative. Nonostante Lapo Elkann abbia risanato il gruppo dai debiti nel 2023, la possibilità di liquidazione sarà valutata nell'assemblea degli azionisti.