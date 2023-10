All'asta la Lamborghini di David Beckham

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:01

La Lamborghini di David Beckham è in vendita all'asta. La leggenda del calcio acquistò questo modello Gallardo del 2004 durante il suo periodo al Real Madrid. Becks è stato proprietario del mezzo per almeno quattro anni, riportandola nel Regno Unito dopo la fine della sua esperienza nella squadra spagnola e registrandola presso il suo indirizzo a Londra. Ed Callow di Collecting Cars, l'azienda che gestisce l'asta, spiega: «Il prezzo della Gallardo nuova probabilmente si aggirava intorno a 150.000 sterline; equivalenti a circa 280.000 sterline nell'attuale valore monetario. In questa asta, non mi sorprenderebbe vedere l'auto raggiungere anche le 130.000 sterline, considerando il chilometraggio straordinariamente basso e il nome del precedente proprietario». La Gallardo ha percorso solo 6599,92 km. Con una velocità massima di 308 km all'ora, la "Lambo" è spinta da un motore V10 aspirato da 5,0 litri, che eroga 500 CV a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a sei marce con paddle shift. Victoria Beckham: «David clinicamente depresso dopo il rosso al Mondiale '98»