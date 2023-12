La Regina Elisabetta II temeva di morire a Balmoral: la rivelazione alla Bbc

Venerdì 22 Dicembre 2023, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11:57

La Regina Elisabetta II aveva paura di morire nel suo castello scozzese di Balmoral, come accaduto l'8 settembre 2022, a causa dei problemi logistici che ciò avrebbe comportato per l'organizzazione del suo funerale a Londra. La principessa Anna, sua figlia, ha rivelato tali preoccupazioni in un documentario della Bbc sul primo anno di regno di Carlo III. Nel documentario, Anna ha sottolineato che la sovrana era preoccupata per la complessità del trasferimento del feretro dalla Scozia all'Inghilterra. La regina fu successivamente rassicurata poiché la corte e le autorità del Regno Unito avrebbero gestito l'organizzazione delle cerimonie funebri. Il documentario, intitolato 'Charles III: The Coronation Year', sarà trasmesso il 26 dicembre Harry: «Il Natale in cui Meghan ha conosciuto la Regina, così abbiamo rotto il protocollo reale»