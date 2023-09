Kate Middleton, il gesto che mette d'accordo tutte le mamme del mondo

Sabato 30 Settembre 2023, 08:59

La Principessa di Galles non parteciperà alla cerimonia di premiazione degli Earthshot Awards del Principe William quest'anno perché vuole essere a casa per sostenere il Principe George durante i suoi esami. Kate Middleton, 41 anni, non viaggerà infatti a Singapore con suo marito a novembre per restare con il figlio maggiore George, 10 anni, e i suoi fratelli, la Principessa Charlotte, otto anni, e il Principe Louis, cinque anni, presso la residenza di famiglia a Windsor. Assicura infatti il "Daily Mail" che la principessa non parteciperà all'evento perché "il Principe George ha gli esami quella settimana e lei vuole essere a casa per sostenerlo". Kate Middleton e William, aria di crisi?