Harry e Meghan Markle all'incoronazione non vedranno William e Kate: Re Carlo trema al pensiero dell'incontro tra i due figli

Martedì 14 Febbraio 2023, 10:40

Si dice che il principe Harry e Meghan Markle abbiano ricevuto l'invito ufficiale all'incoronazione di re Carlo III, che si terrà il 6 maggio all'Abbazia di Westminster. Nonostante l'instabilità dei rapporti con la famiglia reale, gli organizzatori starebbero elaborando un piano per evitare imbarazzanti incontri pubblici tra Harry e gli altri membri della famiglia. Se i Sussex parteciperanno, infatti, si vocifera che non avranno alcun ruolo formale e non appariranno sul famoso balcone di Buckingham Palace.

Inoltre, i due potrebbero persino evitare di incontrare il Principe e la Principessa del Galles. Un po' come successe al famoso Giubileo, in cui Harry e Meghan sedettero nelle retrovie della Chiesa, ben lontani da William e Kate.

Photo credits: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

