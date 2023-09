Francesca Barra e Claudio Santamaria: «Quattro figli e l'inizio della scuola: ecco come fare»

Lunedì 4 Settembre 2023, 15:36

Francesca Barra, moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha condiviso la sua esperienza riguardo all'inizio dell'anno scolastico spiegando all'Adnkronos come vive questo settembre con quattro figli di cui occuparsi. Francesca Barra ha spiegato di essere completamente coinvolta nella preparazione di materiali scolastici per tutti i suoi figli e di sentirsi sempre più sotto pressione a causa delle richieste spesso bizzarre dei ragazzi. Per evitare problemi all'inizio della scuola e del lavoro, inizia a preparare i materiali molto prima. «L'altra sera è stato molto divertente perché ero seduta a terra a fare la pulizia dei libri vecchi a mio figlio più grande che ha 17 anni - racconta la Barra che con Santamaria ha avuto solo l'ultima figlia - poi ho preparato i materiali per la bambina di 10 anni che va in quinta elementare, temperato le matite all'altra figlia che va in seconda elementare ed infine ho sistemato la borsa per la piccolina che inizia il nido, mettendoci dentro anche un quadernino dove ho annotato tutto. La scena è stata molto divertente, Claudio (Santamaria, ndr) ad un certo punto è entrato in camera dove avevo messo a terra tutti questi scompartimenti divisi e mi ha guardata con aria di grande stima nei miei confronti»

Francesca Barra e Claudio Santamaria, come affrontano l'inizio della scuola

Nonostante la fatica la Barra si dice «fortunata perché sia il mio primo marito che Claudio mi aiutano molto ma sui materiali scolastici ci penso sempre io - sottolinea - è un gioco a incastro. Poi naturalmente c'è anche il carico emotivo per il distacco da loro dopo un lungo periodo di ferie tutti assieme. So che con la piccolina dovrò fare il classico "inserimento", ci saranno i soliti sensi di colpa, insomma non sarà facilissimo ma io ce la metterò tutta come ho sempre fatto». La giornalista rivela che a casa sua esiste un vero e proprio "rituale" nell'accompagnare i figli a scuola: «Lo faccio sempre io perché loro mi parlano di tutti i loro dubbi e le loro emozioni e questo mi piace molto. Ho scelto appositamente scuole sotto casa, nel mio quartiere, perché avere gli amici di quartiere è una salvezza per me e lo è anche da un punto di vista logistico». Claudio è emozionato? «Molto - conclude la Barra - non vede l'ora di andare a prendere la bimba al nido».