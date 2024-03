Fedez, l'amarcord con dedica alla ex e il segnale a Chiara Ferragni

Mercoledì 13 Marzo 2024, 11:36

La rottura - vera o presunta - di Fedez e di Chiara Ferragni è uno degli argomenti che fa più discutere ormai da qualche mese ma, a rendere il tutto molto più divertente e piccantello ci si è messa anche una sorta di dedica che il buon Federico ha voluto lasciare sui social alla sua ex fidanzata, Silvia Brigatti... Proprio così. Se stavamo proprio aspettando un altro segnale, sembra essere arrivato in diretta social... Ma cosa avrà mai combinato stavolta il celebre rapper sul suo profilo Instagram? Per quale motivo avrà taggato l'ex fidanzata in una dedicata, per quanto digitale? Lei gli avrà risposto? E, soprattutto, come l'avrà presa Chiara Ferragni? Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



