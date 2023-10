Sabato 7 Ottobre 2023, 12:15

Fedez, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni, ha ringraziato il professor Zappa e tutti i donatori di sangue della struttura del Fatebenefratelli. Ha sottolineato l'importanza di questi gesti quotidiani, affermando che senza i donatori non sarebbe sopravvissuto. Fedez è stato ricoverato per due ulcere e ha ricevuto tre trasfusioni durante il suo soggiorno in ospedale.