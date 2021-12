Diana Del Bufalo, bufera social: «Non sono vaccinata perché ho il cuore ballerino: ho ascoltato il mio medico»

L'attrice Diana Del Bufalo è finita nella bufera social, dopo aver dichiarato in una diretta Instagram di non essere vaccinata perché glielo ha sconsigliato il medico di base. L'ex di Paolo Ruffini ha quindi provato a spiegare la sua posizione, con un'altra Stories pubblicata sui sul suo profilo social «E' vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro». Tantissimi i commenti social, dove è stata insultata per essere no vax.

Del Bufalo: «Ho il cuore ballerino, non mi vaccino»

Già la scorsa estate Diana Del Bufalo era stata attaccata sui social per aver dichiarato che le piace il catcalling. Oggi ha provato a giustificarsi dopo una diretta Instagram del 29 dicembre, che ha scatenato una nuova ondata di polemiche: «Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto».

«Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non accettata... ne prendo atto, con un po' di rammarico... sembrerà assurdo ma capisco anche questo». L'attrice è attualmente al lavoro su uno spettacolo teatrale insieme a Baz, ex comico de "Colorado Cafè".