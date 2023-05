Chiara Ferragni nuda allo specchio, valanga di critiche. «Sei una mamma, non ha senso». «Così è pornografia»

«Mirror selfies»: una frase secca di Chiara Ferragni scatena un putiferio di critiche. Perché, più che ciò che dice l'influencer, è ciò che mostra che "infastidisce" follower e non. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram dalla stessa moglie di Fedez. Praticamente è nuda. «Se vedessi mia mamma fare una cosa del genere, rimarrei scioccata... Uguale se vedessi mia figlia pubblicare queste foto... su quest'ultima non so neanche come reagirei.. Non capisco perché hai bisogno di pubblicare queste foto.. un po' di pudore.. mostri il tuo corpo come fosse un oggetto.. non ne capisco senso e motivo...», una delle prime critiche.

Chiara Ferragni nuda allo specchio

Un selfie allo specchio "apparentemente" innocuo ma che non è stato accolto molto bene né dai suoi haters né dai suoi stessi fan che l'hanno ritenuto troppo esplicito se non, addirittura, «pornografico». Chiara, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la ritrae mezza nuda mentre si scatta una foto davanti allo specchio con addosso solo un paio di slip. Il seno, infatti, è scoperto, anzi, coperto a malapena dalla sua stessa mano. E non è passato molto tempo prima che questa "foto dello scandalo" provocasse migliaia e migliaia di commenti. La mamma di Leone e Vittoria, infatti, è stata in pochi minuti sommersa dalle critiche e c'è perfino chi l'ha definita "pornografica". "Pornografia, peccato Chiara", è solo uno dei commenti che ha fatto letteralmente infuriare la moglie di Fedez che ha risposto a tono con un: "Siamo seri?" e con tanto di emoticon che ride.

E la valanga di critiche per Chiara Ferragni non è finita qui perché in tantissimi si sono schierati contro l'influencer accusandola di essere un cattivo esempio per le giovani ragazze che, volendo diventare come lei, perdono sempre di più i valori e il buon costume.

«Dovresti smettere di far credere alle ragazzine che spogliarsi significa affermarsi», le critica qualcuno e c'è anche chi le scrive: «Non capisco perché hai bisogno di pubblicare queste foto, usi il tuo corpo come fosse un oggetto». «Chiara ti senti davvero libera oppure a volte sei prigioniera del tuo personaggio?» è il commento di qualcun altro.