Chiara Ferragni, lo fa di nuovo su Instagram dopo un mese dal caso pandoro: cosa è successo

Chiara Ferragni ha recentemente riaperto la possibilità di commentare i suoi post su Instagram, dopo un periodo di chiusura seguito allo scandalo pandoro e al celebre video di scuse che tanto aveva fatto discutere: il suo ritorno è avvenuto in modo più discreto e edulcorato, con post e stories che riflettono una certa timidezza rispetto al passato. Oggi, però, c’è stata la riattivazione dei commenti, annunciata attraverso un nuovo post in cui mostra la crescita dei suoi capelli rispetto ad aprile 2023. Ciononostante, i commenti sembrano essere prevalentemente positivi, facendo sollevare più di un'ipotesi di un possibile filtraggio preventivo da parte della celebre influencer ed imprenditrice digitale. Cosa avrà mai fatto? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



