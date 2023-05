Genzano, tanti vip per la serata spettacolo "Rock per un Bambino" al PalaCesaroni in favore del Bambin Gesù, raccolti 20 mila euro (foto Luciano Sciurba)

Genzano, tanti vip per la serata spettacolo "Rock per un Bambino" al PalaCesaroni in favore del Bambin Gesù e della lotta (e la ricerca scientifica) sulle malattie neonatali, raccolti 20 mila euro da destinare a questo scopo all'ospedale pediatrico romano. Sul palco alla serata musicale organizzata per il tredicesimo anno consecutivo dal cantautore Luca Guadagnini, per ricordare la sua bambina deceduta a meno di due anni nel 2009 per un cancro infantile, molti cantanti, comici e personaggi dello spettacolo. Grande successo per Fiordaliso, Neja, l'Orchestraccia, la signora Gilda, il rapper Fasma e tanti altri artisti che sono saliti sul palco davanti ad una platea piena in ogni ordine di posto. Molta emozione e occhi lucidi e tutto il pubblico in piedi quando Luca Guadagnini ha cantato con la sua band la canzone da lui scritta dedicata alla figlia scomparsa intitolata "Tornerà l'Aurora" . Sono intervenuti il primario di chirurgia neonatale del Bambin Gesù professor Pietro Bagolan, le rappresentanti della Fondazione dell'Ospedale pediatrico, il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti, con i consiglieri comunali Marcello Marianecci e Luciano Pellis, che hanno portato il saluto ed i ringraziamenti dell'amministrazione comunale per la bella serata. La polizia di stato e la protezione civile di Genzano insieme ai vigili del fuoco di Nemi e Velletri, hanno prestato servizio per la sicurezza di tutti i numerosi presenti. Tra gli ospiti anche lo splendido cane Marley, il labrador di Jacopo Silvestri, il ragazzo 26enne di Genzano che perse la vita 3 anni e mezzo fa sull'autostrada Bologna-Firenze in un tragico incidente stradale in galleria. In quell'occasione Marley, che era sempre con lui, gli stette vicino diverse ore fino a quando il suo padroncino fu estratto dai vigili del fuoco dalla macchina distrutta dall'impatto contro un Tir fermo in galleria per un incidente. Foto Luciano Sciurba