Charlene di Monaco, nuovo dramma sulle sue condizioni: Alberto furioso per la fuga di notizie

Martedì 11 Gennaio 2022, 11:55

LOLNEWS.IT - Il Principe Alberto non sa più cosa fare per fermare le continue fughe di notizie sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. L’aver scelto una clinica segretissima in Svizzera anziché all’interno del piccolissimo Principato non ha messo al riparo la moglie e i figli da rumor e gossip, ma ora basta. Dopo l’appello ai media di essere lasciati in pace, Alberto starebbe vivendo un nuovo dramma causato dall’ultima pesantissima indiscrezione diffusa da una rivista francese. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

