Beppe Vessicchio racconta il Festival di Sanremo

Martedì 23 Gennaio 2024, 17:08

Beppe Vessicchio, storica figura del Festival di Sanremo, in una intervista dell'edizione 2023. Il musicista quest'anno non parteciperà ufficialmente alla nuova edizione condotta da Amadeus ma sarà comunque un punto di riferimento per molti artisti. Come ad esempio Rose Villain. L'artista nata a Milano ha vissuto per tanti anni a New York ha svelato a pochi giorni dal Festival: «Sono abbastanza tranquilla. Sto facendo tanta preparazione vocale e tutte le mattine mi bevo dei 'biberonì di broccoli liquidi, schivando tutte le influenze possibili» e poi «sul palco porterò con me il portafortuna che mi ha dato il maestro Peppe Vessicchio, un mini papillon azzurro». Achille Lauro? «Mi ha detto sii te stessa e vai tranquilla».