Antonello Venditti: «Torino è magica, fa passare tutti i dolori»

Domenica 3 Dicembre 2023, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:37

La tappa torinese del Gran Finale Tour, svoltasi al Pala Alpitour il 2 dicembre con Antonello Venditti e Francesco De Gregori, è stata un successo con un sold-out. Dopo il concerto, Venditti ha ringraziato i fan tramite una diretta su Facebook. Durante l'esibizione, ha emozionato la città interpretando "Torino", traccia dell'album "Sotto la pioggia" del 1982. Venditti ha poi condiviso con i fan la scomparsa improvvisa dei suoi dolori fisici, attribuendolo alla magia di Torino. Ha salutato il pubblico con gratitudine, sperando di tornare presto in questa città che ha elogiato per il suo splendido sole. I commenti affettuosi dei fan su Facebook hanno sottolineato l'ammirazione per il cantautore.