Annalisa riceve il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia: «Ecco perché ho pianto»

Martedì 13 Febbraio 2024, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:25

Annalisa ha ricevuto il suo primo Tapiro d'oro da Valerio Staffelli di "Striscia la notizia" dopo essersi classificata terza al Festival di Sanremo, un risultato che la cantante ha accolto positivamente. In molti hanno notato però le sue lacrime sul palco dopo l'annuncio della vittoria di Angelina Mango: «Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto». Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).