Fiumicino, incidente mortale: muore 25enne, l'auto finisce contro un palo

A Fiumicino muore un ragazzo: l'auto contro un palo. Incidente mortale nella notte alle 2.30 in via Arturo Dell'Oro poco distante dall'aeroporto, nel comune di Fiumicino, vicino Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto con una squadra. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, un'auto con due persone a bordo per cause imprecisate si è schiantata contro un palo. Morto il conducente, un ragazzo circa 25 anni, mentre il passeggero è stato estratto dalle lamiere e portato dal 118 all'ospedale Grassi di Ostia.

Ultimo aggiornamento: 18:46

