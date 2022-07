Zanzara la punge vicino all'occhio, Oriana Pepper muore cinque giorni dopo: l'aspirante pilota aveva 21 anni

La puntura di zanzara vicino all'occhio, sulla fronte. Cinque giorni dopo Oriana Pepper, 21 anni, è morta. A provocare il decesso della giovane aspirante pilota di aerei sarebbe stata una grave infezione causata proprio dalla zanzara. Secondo gli esperti, che sono giunti a questa conclusione un anno dopo la morte della ragazza, l'infezione avrebbe raggiunto direttamente il cervello.

Il giorno della puntura della zanzara

Oriana Pepper, britannica, si trovava in Beglio per partecipare alle selezioni da pilota per EasyJet. Poi la puntura della zanzara e la corsa in ospedale per un forte fastidio all'altezza dell'occhio e un eccessivo gonfiore sulla fronte. Come da prassi in questi casi i medici le hanno somministrato degli antibiotici ma, dopo soli due giorni, la ragazza perse i sensi e fu riportata immediatamente in ospedale dal fidanzato. La 21enne è stata quindi ricoverata in gravissime condizioni e, dopo tre giorni, è stata dichiarata morta.

L'autopsia

I risultati dell'autopsia hanno evidenziato un'embolia cerebrale alla quale si è aggiunta un'infezione da un batterio chiamato stafilococco aureo. «La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione», hanno spiegato gli esperti durante il processo, «che ha poi infettato l'arteria carotide del collo fino all‘occlusione di un'arteria del cervello da parte di un embolo».