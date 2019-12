Passante trova zaino con 16mila euro, lo restituisce e rifiuta la ricompensa: «É Natale»

Trova uno zaino sotto l'albero, dentro ci sono tanti regali e 16mila euro in contanti. Il passante chiama la polizia e quando il proprietario gli offre la ricompensa lui la rifiuta: «É Natale», spiega. Almeno in questi giorni di festa, bisogna essere onesti e generosi senza chiedere nulla in cambio.

É successo in Germania. A perdere lo zaino con soldi e regali è stato un cittadino di 63 anni, originario di Krefeld. Il passante ha allertato la polizia che ha rintracciato il proprietario. Quando gli viene offerta la ricompensa che gli spettava - 490 euro - l'uomo l'ha rifiutata perché - ha detto - era Natale. A ricostruirlo e dare risalto alla vicenda è stata la polizia di Krefeld, che su Facebook ha dato notizia di quanto accaduto ringraziando il protagonista per la sua onestà.

