«Vaccinati e vinci un milione di zloty», la lotteria della Polonia per immunizzare la popolazione

La Polonia lancerà una lotteria con premi fino a 1 milione di zloty, 200.000 euro, per incoraggiare le persone a vaccinarsi contro il covid, stando a quanto ha detto oggi il ministro responsabile del programma di immunizzazione. Michal Dworczyk ha affermato che sebbene il 69% dei polacchi abbia dichiarato di voler essere vaccinato contro il virus, la sfida più grande è stata assicurarsi che lo facessero: «Stiamo portando avanti un'altra campagna pubblicitaria ... abbiamo persone sportive coinvolte, attori coinvolti, influencer coinvolti», ha detto Dworczyk in una conferenza stampa «Accanto a queste forme tradizionali ... stiamo aggiungendo questa proposta in più».

Come si svolgerà la lotteria?

Il concorso si svolgerà con l'aiuto di società statali e dell'operatore di lotterie Totalizator Sportowy. Ogni 2.000 persone che prendono parte alla lotteria si vinceranno 500 zloty, con due partecipanti che vinceranno un milione di zloty e un'auto ibrida. I comuni saranno anche incoraggiati a competere per ottenere i tassi di vaccinazione più alti, con i primi 500 che in caso di raggiungimento di un tasso di copertura del 75% riceveranno 100.000 zloty. Non è la prima lotteria inusuale che prende piede in Polonia: lo scorso anno una competizione ha offerto autopompe ai piccoli comuni che hanno registrato un'alta affluenza alle elezioni presidenziali del 2020. Questa iniziativa ha ricevuto critiche da parte dei politici dell'opposizione, che l'hanno definita acquisto di voti sottilmente velato.

