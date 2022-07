Strage di Uvalde, i poliziotti aspettano 74 minuti prima di intervenire: il video choc inchioda gli agenti

Il video delle telecamere di sorveglianza della scuola elementare di Uvalde, dove lo scorso 29 maggio nel corso di una sparatoria sono morti 19 bambini e due insegnanti, mostra il momento in cui i poliziotti entrano nell'edificio. Mentre il killer era barricato in un'aula con alunni e docenti, gli agenti sembrano temporeggiare. All'inizio del filmato si vede anche Salvador Ramos arrivare nella scuola armato del suo fucile d'assalto, percorrere il corridoio e cominciare a sparare.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Chicago, spari durante la parata del 4 luglio USA Migranti morti in Texas, una strage IL CASO Usa, nel Delaware la prima stretta sulle armi d'assalto. E... LA TESTIMONIANZA Strage nella scuola in Texas, parla il maestro sopravvissuto:... LA TESTIMONIANZA Strage nella scuola in Texas, parla il maestro sopravvissuto:...

La telecamera di sorveglianza riprende anche un bambino uscire dal bagno, affacciarsi al corridoio, sentire gli spari e scappare. Nella parte che riguarda gli agenti, le immagini mostrano decine di poliziotti entrare nel corridoio, sentire il rumore di spari dentro l'aula e fermarsi, senza agire. Che gli agenti avessero aspettato ben 74 minuti prima di fare irruzione, mentre il killer massacrava 19 studenti e due insegnanti, era emerso qualche giorno dopo la strage, ma vederne il filmato è ancora più inquietante.

Video published by Austin American-Statesman showed the reaction of police officers to the school shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas on May 24. pic.twitter.com/pjFTFlIZd9

— Newsweek (@Newsweek) July 13, 2022