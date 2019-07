Usa, Mark Esper diventa capo del Pentagono

Mark Esper, ex veterano della Guerra del Golfo, ex dirigente e lobbista della Raytheon, dopo essere stato confermato dal Senato, ha giurato alla Casa Bianca come capo del Pentagono.



Il 55enne originario della Pennsylvania ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan al Senato, nonostante l'opposizione di Elizabeth Warren. La candidata presidenziale democratica, infatti, aveva incalzato Esper sui suoi legami con Raytheon e sul suo rifiuto di prorogare un impegno etico firmato nel 2017. Esper sarà ora chiamato a gestire le tensioni con l'Iran.



Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si è detto "fiducioso, in quanto non c'è nessuno più qualificato di lui per guidare il Dipartimento della Difesa, sarà uno straordinario Segretario della Difesa". Ultimo aggiornamento: 10:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA