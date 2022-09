Ucraina, il missile russo sfiora la centrale nucleare

Lunedì 19 Settembre 2022, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 16:00

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato dopo che un missile russo è caduto nella notte a 300 metri dalla centrale nucleare di Pivdennoukraïns'ka. Ledificio, conosciuto anche come centrale nucleare Ucraina del Sud, si trova nella regione di Mykolaiv: «La Russia mette in pericolo il mondo intero bombardando gli impianti nucleari, deve essere fermata». «Il missile - ha aggiunto Zelensky - ha causato un'interruzione di corrente. Le finestre sono state danneggiate negli edifici vicini alla centrale nucleare. I russi hanno dimenticato cosa sia una centrale nucleare. La Russia mette in pericolo il mondo intero. Dobbiamo fermarla prima che sia troppo tardi».