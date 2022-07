Turchia, 6 anni fa il tentato golpe. Çavuşoğlu: «Combattere i terroristi della Feto»

La sera del 15 luglio 2016, la “Fethullahist Terrorist Organization” (Feto) ha lanciato un sanguinoso tentativo di colpo di stato contro il popolo e il governo del mio Paese. Il loro scopo era stabilire un regime radicale e fondamentalista, fedele solo al loro capobanda Fetullah Gülen.

Mentre le unità dell'esercito affiliate alla Feto lasciavano le loro caserme per occupare luoghi chiave, come il ponte sul Bosforo a Istanbul e aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco bombardavano obiettivi strategici tra cui il Parlamento, il complesso presidenziale, i quartieri generali dell'esercito e della polizia; migliaia di civili sono scesi in piazza per fermare questo tentativo di colpo di stato atroce e senza precedenti. I cospiratori hanno ucciso 251 civili innocenti e hanno lasciato migliaia di feriti. Quella notte il popolo turco ha difeso con la vita la democrazia. Questa eroica risposta era qualcosa che i cospiratori non avevano previsto.

Per capire cosa è successo, bisogna capire la vera natura della Feto. La Feto nasce alla fine degli anni '60 come cosiddetto “movimento religioso”. Con la scusa di promuovere l'educazione e il dialogo interreligioso, è riuscita a nascondere le sue intenzioni malevole. La ben pianificata e diffusa infiltrazione di membri e adepti della Feto nell'esercito, nelle forze dell'ordine, nella magistratura e in numerose istituzioni governative, compreso il mio Ministero, è stata attuata clandestinamente per decenni secondo un piano generale, di cui si è scatenata la fase finale il 15 luglio 2016.

Se il tentativo di colpo di stato fosse riuscito, oggi ci sarebbe una Turchia molto diversa. La democrazia non sarebbe esistita ed i diritti e le libertà fondamentali sarebbero stati sospesi a tempo indeterminato. La nazione sarebbe caduta nelle mani di un governo estremista.

La Feto non solo controllava una parte significativa delle istituzioni educative, ma possedeva anche numerose istituzioni finanziarie. I loro conti bancari erano alimentati da importanti membri della Feto nell'industria e nel commercio, nonché da funzionari e membri della popolazione. Molti civili innocenti sono stati anche indotti a contribuire alle finanze della Feto poiché la loro devozione è stata manipolata. L'enorme reddito ricavato dalle loro scuole in tutto il mondo è stato incanalato in questi conti in attesa clandestina della loro ultima mossa.

A seguito del sanguinoso tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016, è stata avviata una risoluta pulizia del settore pubblico, comprese le istituzioni governative e militari, nonché del settore privato, da tutte le persone e società affiliate alla Feto. Alcuni importanti cospiratori sono stati arrestati. Altri sono fuggiti alla giustizia e hanno trovato rifugio all'estero. Il capo dell'organizzazione terroristica Feto, Fethullah Gülen, risiede ancora negli Stati Uniti. Il nostro governo richiede da anni l'estradizione di Gülen in Turchia dagli Stati Uniti e quella di altri membri della Feto dai paesi europei. Purtroppo, queste richieste non sono state ancora soddisfatte.

D'altra parte, in altre parti del mondo, un numero crescente di governi comprende il pericolo che questa organizzazione terroristica rappresenta anche per loro e sta adottando le misure necessarie. La Feto è anche impegnata in attività illegali come frodi sui visti, riciclaggio di denaro e traffico di armi. Di conseguenza, i membri della Feto vengono espulsi dai settori pubblico e privato in molti paesi. Molte scuole affiliate a questa organizzazione terroristica all'estero sono state trasferite alla Fondazione Maarif turca dopo il 2016. Oggi, le scuole Maarif funzionano in molti paesi e forniscono un'istruzione eccellente in tutto il mondo.

La natura e la portata della lotta della Turchia contro la Feto non è diversa da quella esercitata da altri paesi contro organizzazioni che avevano terrorizzato allo stesso modo funzionari e civili e messo in pericolo i valori democratici, i diritti fondamentali e le libertà. La Türkiye sta facendo ciò che i rispettivi paesi nella loro lotta al terrorismo hanno fatto in passato. Tutte le procedure sono a norma di legge.

Il terrorismo non ha nazionalità, etnia o religione. Questa minaccia minaccia l'umanità nel suo insieme. Pertanto, la risposta a questa minaccia deve essere unita e determinata. Nessuno stato ha il lusso di distinguere tra terroristi e nessuna organizzazione terroristica può essere classificata come “utile” in base alle preferenze. La Feto è responsabile della perdita di centinaia di vite e di altri gravi crimini contro il popolo turco. Sei anni dopo il 15 luglio 2016, la Turchia continua la sua risoluta lotta contro la Feto, così come continua la sua lotta contro altre organizzazioni terroristiche come il Pkk, il Pyd-Ypg, il Dhkp-C e il DAESH.

Ci aspettiamo che la comunità internazionale sia solidale con la Turchia nella lotta al terrorismo.

*Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia