Lunedì 22 Gennaio 2024, 07:16

Durante un comizio elettorale in New Hampshire, Trump ha promesso ai suoi sostenitori che riuscirà a sbloccare la situazione tra Russia e Ucraina: “Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima di entrare in carica”. E ha attaccato Biden, definendolo “una minaccia per la democrazia”