«Trump sconfitto da qualunque candidato». I sondaggi condannano il presidente Usa

Brutte notizie per Donald Trump in vista delle presidenziali del prossimo anno: i sondaggi da tempo lo condannano in caso di una sfida con (è l'ipotesi più probabile) Joe Biden, ma diverse rilevazioni recenti indicano che in questo momento il presidente in carica verrebbe sconfitto anche da quasi tutti gli altri possibili candidati democratici. In particolare, secondo un sondaggio pubblicato da Emerson Polling, sia Joe Biden sia Bernie Sanders possono vantare un vantaggio di ben 10 punti nel voto popolare (cioè sul totale degli elettori americani, senza calcolare la distribuzione dei consensi nei singoli stati).



Il presidente viene dato sconfitto non solo nell'ipotetico duello con i due candidati al momento front runner nella corsa per la nomination democratica ma anche con altri candidati. Le senatrici Elizabeth Warren e Kamala Harris batterebbero infatti entrambe il presidente, la prima con un vantaggio di 6 punti e la seconda di quattro. E anche Pete Buttigieg, il sindaco dell'Indiana, gay dichiarato, viene dato in vantaggio su Trump di 4 punti. Il sondaggio, realizzato dopo che Trump ha lanciato con un grande evento elettorale la campagna per la rielezione in Florida, conferma poi che Trump ha un tasso di approvazione fermo al 43%, mentre quello di disapprovazione è al 48%.

