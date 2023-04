Influencer scopre il tradimento del fidanzato dalle telecamere di sicurezza della crociera

Tradimento scoperto in diretta sulle telecamere di sicurezza della crociera da un'influencer. L'appuntamento segreto di un uomo sul ponte di una nave da crociera ha preso una brutta piega quando la sua ragazza l'ha visto insime a un'altra donna. Una delle amiche dell'influencer statunitense Kayla Gardner stava scorrendo innocentemente i filmati delle telecamere a circuito chiuso disponibili sulla TV all'interno della loro cabina quando ha colto il fidanzato "in flagrante".

Totti e Ilary, udienza segreta sulla separazione: faccia a faccia teso per quattro ore. Lite per i figli e l'assegno

Tradimento scoperto dalle telecamere di sicurezza della crociera, il video

La donna ha spiegato che il suo partner le aveva detto che avrebbe "preso del cibo" come scusa per lasciare la cabina. "Chi è lei?", chiede la donna alla sua amica mentre guadano lo schermo. Le due discutono se l'uomo nel filmato sia effettivamente il ragazzo di Gardner. Poi si rendono conto che lo è. L'uomo si vede che è in atteggiamenti intimi con la ragazza sconosciuta.

L'allerta

La fidanzata urla in un walkie-talkie dicendo che c'è un'emergenza "911". "Abbiamo un 911 sul ponte superiore del Lido", ha detto prima di urlare di nuovo. "I servizi di emergenza sanitaria vanno tutti al ponte superiore del Lido in questo momento!". I video hanno ricevuto migliaia di commenti e totalizzato poco meno di 25,5 milioni di visualizzazioni. La donna ha poi condiviso la scelta su come ha affrontato la rottura e il suo stato sentimentale. La donna è stata poi filmata mentre lanciava i vestiti del suo ex fuori dalla finestra del suo appartamento.