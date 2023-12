Tornado su Manchester, case danneggiate e famiglie evacuate

Giovedì 28 Dicembre 2023, 14:43

Un tornado ha devastato alcune zone di Manchester, nel Regno Unito, provocando danni a tetti e finestre e costringendo i residenti a evacuare dalle loro case. Il "tornado localizzato" ha danneggiato oltre 100 proprietà e sradicato alberi colpendo la città di Tameside giovedì sera. La tempesta Gerrit, così chiamata dal Met Office, ha colpito il paese con venti a 112 km/h e forti piogge. British Airways ha cancellato oltre 20 voli da e per Heathrow giovedì, mentre Scotrail ha annunciato la chiusura di diverse linee principali, tra cui quella tra Aberdeen e Edimburgo. La polizia di Manchester ha dichiarato che coloro che hanno dovuto lasciare le loro case non potrannno rientrare fino a quando le loro proprietà non saranno state valutate da personale specializzato. Per fortuna non ci sono stati feriti.