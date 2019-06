Arezzo, tonno trascinato sul pavimento come un pacco: l'Asl chiude il ristorante Video

Quando il tonno prende l'ascensore: una scena avvenuta ad Arezzo su cui ci sarebbe da ridere se non ci fosse da preoccuparsi, è stata ripresa in un video che ha fatto il giro del web e ha portato alla chiusura di un ristorante etnico della città. Nel video si vedono i camerieri che trascinano il grosso tonno sul pavimento e in ascensore come fosse un pacco, per poi portarlo in cuclna.

Il video è stato girato da alcuni cittadini che l'hanno mandato alla Asl, che ha fatto chiudere il locale temporaneamente per motivi igienici: tre le persone che hanno infilato il tonno a forza in un ascensore per trasportarlo al piano cucina. Questa mattina un maxiblitz dei Nas dei Carabinieri ha portato al sequestro di 128 tonnellate di cibo e all'individuazione di irregolarità in metà dei ristoranti etnici controllati.

Fabio Parca, responsabile del servizio di sicurezza alimentare dell'ospedale di Arezzo, ha confermato che il locale ha ricevuto la massima sanzione amministrativa cioè la chiusura temporanea per il modo antigienico con cui è stato trattato il tonno e per le pesanti irregolarità igienico sanitarie riscontrate durante il controllo. «I controlli - ha spiegato Fabio Parca - sono pressoché quotidiani e portano alla luce uno spaccato non particolarmente attento delle norme sanitarie da parte di numerosi ristoratori».



Ultimo aggiornamento: 17:37

