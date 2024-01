Taiwan, messaggio d'allerta ai cittadini per il lancio di un satellite cinese

Martedì 9 Gennaio 2024, 10:03

Taiwan ha inviato messaggi di allerta ai cittadini sui telefonini riguardo al lancio di un satellite cinese che stava sorvolando il cielo del sud dell'isola. Il messaggio è stato ricevuto intorno alle 15 locali (8 in Italia). Il ministro degli Esteri, Joseph Wu, ha criticato il timing del lancio della Cina, definendolo un'azione della "zona grigia" della Cina, suggerendo che possa essere un modo per ricordare a Taiwan il pericolo di guerra, particolarmente in un momento così delicato in vista delle elezioni presidenziali.

La segnalazione in lingua inglese

Secondo quanto riporta "Focus Taiwan", sebbene il messaggio indicasse "satellite" in cinese, la traduzione in inglese del messaggio era: "Missile sorvola lo spazio aereo di Taiwan, state attenti". Il Ministero della Difesa Nazionale ha poi dichiarato che la versione in inglese era un errore. Il messaggio del Servizio di Trasmissione di Allerta Pubblica ha invitato i cittadini di prestare attenzione alla propria sicurezza e di segnalare alle autorità se avessero trovato detriti di oggetti non identificati.