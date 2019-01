Studentessa 15enne rapita e violentata per settimane dal suo insegnante: condannato a 20 anni

Un insegnante del Tennessee è stato condannato a 20 anni di carcere per aver rapito e violentato una studentessa di 15 anni. Tad Cummins, 52 anni, ha convinto la giovane Elizabeth Thomas a seguirlo sotto minaccia. Ha rubato l'auto della moglie e si è messo in viaggio con lei attraverso il Paese. Il fatto risale al 2017 ma la condanna è arrivata adesso.



Cummins era il professore di Elizabeth, e già a scuola c'erano stati i primi contatti con la giovane. "Mi aveva baciato e io mi sono vergognata di raccontarlo ai miei genitori e ai miei amici", ha detto la ragazza alla Abc. "Avevo paura quando lo incontravo. Un giorno ha aperto lo spogliatoio delle ragazze, è entrato e mi ha violentato".

L'insegnante in quel periodo era stato sospeso da scuola perché qualcuno aveva segnalato al preside che aveva baciato una studentessa sull'autobus. Pochi giorni dopo ha rapito la ragazzina. "Ha detto che se non poteva avermi si sarebbe ucciso, io non sapevo cosa fare... ero disperata". Per settimane ha viaggiato attraversando il paese con la 15enne fino ad arrivare in una specie di capanna in California. Dopo una lunga caccia all'uomo è stato arrestato.

Mercoledì era seduto sul banco degli imputati mentre Elizabeth raccontava gli abusi subiti: "E' un criminale malato, disgustoso. Mi ha violentato per settimane e io ero impietrita dalla paura. Vivrò sempre con le cicatrici addosso". Il professore è scoppiato a piangere sentendo queste parole e ha chiesto scusa ad Elizabeth, alla moglie e alle sue figlie "per tutto quello che ho fatto e per il dolore che ho provocato".

Dopo l'udienza di condanna, il procuratore Don Cochran ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato chiaramente i fatti. "Questo è il caso di una ragazzina vulnerabile che si è fidata di qualcuno che pensava fosse un'insegnante speciale, ma che in realtà era un predatore sessuale - sottolinea il procuratore. Ora avrà tutto il tempo per pensare a quello che ha fatto".

Ultimo aggiornamento: 17:07

