Bimbo di 3 anni trovato in lacrime al confine tra Messico e Stati Uniti

Da solo, nel deserto. Da solo a 3 anni in lacrime al confine tra il Messico e gli. Così un agente della polizia americana ha trovato il bambino. Aveva un numero di telefono nelle sue scarpe.Il dramma dei migranti, dall'altra parte del mondo, si muove su altre onde. Quelle spigolose dei sassi lungo la linea di confine dove, secondo il presidente Trump, dovrà essere costruito un muro. A, vicino Brownsville, il piccolo di 3 anni portato in braccio verso gli uffici della "Customs and Border Protection" nel cuore della notte, è ora in affidamento ai servizi sociali.L'agenteha raccontato come è andata. Ha trovato il bambino insieme a un gruppo di adulti che, alla vista della polizia, è fuggito lasciando il ragazzino da solo. Dopo il recupero, Karish ha portato il bimbo nella stazione di polizia dove lo ha tranquillizzato insieme ai colleghi facendogli vedere dei film in tv.Quello che è accaduto è solo un altro dei tanti episodi che hanno coinvolto centinaia di famiglia al confine tra USA e Messico. A Marzo, riporta la NBC, 8975 bambini hanno viaggiato senza i loro genitori, insieme a gruppi di adulti. Nell'ultimo mese hanno attraversato il confine 53,077 famiglie.