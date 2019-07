Sparatoria in un parco durante una festa a Brooklyn: un morto e 11 feriti

Sparatoria in un parco a Brooklyn, a New York: almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta a un evento pubblico in un parco. Lo riferisce la polizia. Secondo quanto riferisce un portavoce della polizia, un giovane di 38 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili mentre si trovava nel parco a est di Brooklyn, nel quartiere di Brownsville.

Ignota la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando gli inquirenti. «Toglieremo le armi dalle nostre strade», ha twittato il sindaco Bill de Blasio.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019