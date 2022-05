Sofiia Karkadym, la rifugiata scappata con un inglese: «Non sono una rovinafamiglie. La moglie di Tony aveva 2 facce»

Il suo caso ha fatto il giro del mondo. Sofiia Karkadym è diventata un caso mediatico. L'ucraina rifugiata, scappata con l'uomo che l'aveva ospitata e che ha deciso di lasciare per lei moglie e figli, è tornata a parlare difendendosi dalle accuse: «Non sono una sfasciafamiglie», ha detto in un'intervista al "The Sun".

La sua storia le ha creato problemi anche in patria: «I miei genitori ora si vergognano di me, dicono di non poter più uscire di casa e che a causa mia nessuno ospiterà più gli ucraini. E ora ho persone che mi scrivono dicendo che sono una persona orribile, che ho fatto una cosa negativa per il mio Paese. Ma quello mio e di Tony è un amore genuino», dice. Tony è Tony Garnett, il padre di famglia (28 anni) che ha lasciato tutto per cominciare una nuova vita insieme a Sofiia.

Cosa ha detto Sofiia

Sofiia è scappata da Leopoli, ma non aveva intenzione di appropiarsi della famiglia di qualcun altro, nonostante le accuse di Lorna, la moglie di Tony. Non ho mai pensato di andare a casa loro e distruggere il matrimonio - le sue parole -. Mi piaceva la famiglia. Ho passato molto tempo con Lorna e ho cercato di aiutarla. Ma lei aveva due facce. I suoi continui sospetti, la tensione, hanno semplicemente avvicinato me e Tony. Ha creato lei questa situazione, è colpa sua. La loro relazione era già distrutta prima del mio arrivo».

Sofiia racconta l'emozione del nuovo inizio in Gran Bretagna: «La guerra ha distrutto i miei sogni e il mio futuro. Quando sono atterrata in Inghilterra e sono scesa dall'aereo ero così felice che non riesco nemmeno a spiegare le mie emozioni in quel momento. Ero felice perché sentivo di poter finalmente iniziare la mia nuova vita senza essere preoccupata o spaventata», dice.

La tensione con Lorna

«Dal primo giorno ho sentito che qualcosa non andava con Lorna», racconta Sofiia. La moglie di Tony, secondo l'ucraina, sarebbe la vera colpevole di quello che è successo. «Ho cercato di essere gentile ma lei si lamentava ogni giorno, diventando sempre più gelosa del tempo che io e Tony stavamo trascorrendo insieme. Ogni notte chiedeva a Tony «Perché stai al piano di sotto con lei?". Io avevo bisogno di comunicare con qualcuno. "Perchè no? Devo restare nella mia stanza da solo dopo tutto quello che è successo? Volevo comunicare con qualcuno, volevo stare con le persone. Era molto importante per me, era difficile stare da solo. Ma ogni giorno chiedeva a Tony "Perché, perché, perché, perché, perché?”. Così sono arrivata al limite e dieci giorni dopo essere arrivata, ho fatto le valige. E Tony mi ha seguita», ha detto.

Lorna: «Ha messo gli occhi su Tony dall'inizio»

Sofiia e Tony adesso sembrano felici. L'uomo ha deciso di andare avanti. Ma Lorna non l'ha ancora accettato. «Ho il cuore spezzato dopo quello che è successo. Sofiia ha messo gli occhi su Anthony fin dall'inizio, ha deciso che lo voleva e lo ha preso. Non le importava della devastazione che ha lasciato alle spalle», le sue parole. «L'abbiamo aiutata perché era la cosa giusta da fare. Ma lei mi ha ripagato così», ha chiosato