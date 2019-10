Turchia, la Siria accusa: «Violata tregua, attacchi continuano». Erdogan: «Disinformazione»

L'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds) denuncia continui attacchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria, nonostante l'accordo annunciato ieri per «sospendere» per cinque giorni la contestata operazione militare turca contro i miliziani curdi nella regione. Le Fds accusano la Turchia di «violare l'accordo».

«Nonostante l'intesa per fermare i combattimenti, attacchi aerei e dell'artiglieria continuano a colpire postazioni dei combattenti, zone in cui si trovano i civili e l'ospedale di Ras al-Ayn», scrive in un tweet il portavoce delle Fds nel nord della Siria, Mustafa Bali. «La Turchia - aggiunge - sta violando l'accordo per il cessate il fuoco, sta continuando dalla notte scorsa ad attaccare la città».

Turchia-Usa, tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi. Trump: «Grazie Erdogan»



«In questo momento, la tregua di 120 ore» nel nord-est della Siria «è in corso» e «le notizie» di scontri nell'area sono «disinformazione». Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «In base all'accordo con gli Stati Uniti, le nostre truppe non lasceranno la zona di sicurezza» concordata nel nord-est della Siria dopo la fine delle ostilità. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

«Le nostre forze di sicurezza resteranno per controllare se l'organizzazione terroristica lascerà effettivamente la zona o meno», ha spiegato Erdogan, senza indicare un limite temporale alla permanenza dei soldati di Ankara.

Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA