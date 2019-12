Usa, punta da uno scorpione sul volo San Francisco-Atlanta: donna ricoverata in ospedale

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata punta da unomentre è in volo da San Francisco ad Atlanta. E’ quanto accaduto giovedì scorso su un aereo della United Airlines. La donna, riferisce il sito della, ha sentito una sensazione di bruciore alla gamba ed è andata in bagno. E’ in quel momento che l’animale le è caduto dai pantaloni.La compagnia aerea ha riferito che la donna è stata curata dai paramedici prima di essere stata portata in ospedale. Le sue attuali condizioni di salute non sono note.Non è la prima volta che gli scorpioni "occupano" i voli di linea. Ad inizio anno uno di loro è stato sorpreso mentre usciva da una cappelliera di un volo Lion Air, in Indonesia.Nel 2017 un canadese ha dichiarato di essere stato punto da uno scorpione su un volo della United Airlines: gli sarebbe caduto in testa mentre mangiava sul volo Huston-Calgary.Sempre nello stesso anno, sull'EasyJet Parigi-Glasgow, un volo ha avuto un ritardo perché un passeggero ne aveva trovato uno a bordo.