Moto America, per Danilo Petrucci terza vittoria di fila

TERNI Non c'è due senza tre per Danilo Petrucci che dopo le prime due vittorie in altrettante gare all'esordio nella tappa di Austin in Texas ha concesso il tris nella prima delle due prove che il calendario del Moto America riserva alla tappa in corso di svolgimento a Road Atlanta. Partito dalla prima fila con il secondo tempo al fianco del pole man, il campione in carica Jake Gagne, Petrucci è transitato per i primi sei giri nella!sua scia e poi ha approfittato della sua caduta per prendere la testa della gara e non mollarla più fino alla linea del traguardo. Questa sera Petrucci andrà a caccia del poker nella seconda tappa che prenderà il via alle ore 21,10 ora italiana.