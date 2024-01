Sciopero «costerà 2,5 milioni» alla compagnia Aerolineas Argentinas

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 07:59

Le principali sigle sindacali in Argentina hanno indetto uno sciopero generale di 12 ore contro il mega-decreto sulla deregulation e il maxi-progetto di legge omnibus del presidente ultraliberista Javier Milei. La compagnia aerea di Stato Aerolineas Argentinas, che il governo vorrebbe privatizzare, prevede che lo sciopero costerà circa 2,5 milioni di dollari. L'azienda ha annunciato la cancellazione di 267 voli e la riprogrammazione di 26, impattando oltre 17mila utenti. La compagnia stima che la spesa complessiva per i costi del personale, le riprogrammazioni e le cancellazioni sarà di 2,5 milioni di dollari, e per ripristinare la regolarità dei servizi saranno necessarie 72 ore.