Passeggero tenta di aprire il portellone dell'aereo appena prima del decollo, panico sul volo Ryanair

Scoppia il caos su un aereo della Ryanair. Accade il 30 giugno scorso negli istanti immediatamente precedenti alla partenza di un volo dalla città costiera di Zara, in Croazia, e diretto all'areoporto di Gatwick a Londra. Proprio quando i rumori del velivolo rombano e il velivolo si appresta a percorrere la pista di decollo in accelerata. In quel momento un passeggero si alza improvvisamente e grida "aprite la porta, aprite la porta", dirigendosi verso il portellone dell'aereo.

Viene trattenuto a fatica dal personale di bordo, aiutato da altri passeggeri allarmati dalla situazione del tutto surreale.

Ma lui insiste, cerca di farsi strada a tutti i costi. Si scatena un parapiglia, volano grida e imprecazioni di vario genere, alcuni riprendono tutto con il telefonino e postano il filmato sui social. Il decollo slitta, viene avvisata la polizia. Quando questa interviene, l'uomo viene arrestato e trascinato fuori dall'aereo - come mostrano diversi filmati su Tik Tok - e a bordo torna finalmente la calma tra i testimoni. Scioccati dall'accaduto.

Chi era il responsabile del caos a bordo

Non è ben chiaro il motivo alla base del folle agire del passeggero arrestato a bordo del volo della Ryanair. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Mirror, pare che si tarttasse di un turista inglese di 27 anni, di ritorno da un viaggio in Croazia, che avrebbe avuto un diverbio con un altro viaggiatore. Per l'emittente indiana NDTV il passeggero che ha scatenato ii panico era anche un pugile professionista. Ma non si conosce il suo nome.