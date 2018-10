Russia, esplosione nella sede dei servizi segreti: un morto e 3 feriti

Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite - si trovano ora ricoverate in ospedale - in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi del palazzo dell'FSB (i servizi di sicurezza interni) di Arkhangelsk. Lo riportano i media russi. Secondo il governatore della regione di Arkhangelsk, Igor Orlov, l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno non identificato. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Stando ad Orlov lo scoppio sarebbe avvenuto all'interno del palazzo.



La persona rimasta uccisa nell'esplosione, contrariamente a quanto riportato in un primo momento, non è un dipendente dell'FSB. «Possiamo confermare che non si tratta di un nostro impiegato», ha detto alla Tass la portavoce del dipartimento regionale di Arkhangelsk, Yelizaveta Semushina. Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA