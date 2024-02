Putin: «Invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione. È stata la Cia a far esplodere North Stream»

L'invasione di Polonia o Lettonia «è fuori discussione». Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista all'ex anchor della Fox news Carlson Tucker. «Semplicemente non abbiamo alcun interesse» ad espandere la guerra, ha dichiarato lo zar. «Solo in un caso invierei truppe, se la Polonia attaccasse la Russia», ha risposto Putin, aggiungendo: «Non abbiamo alcun interesse nella Polonia, nella Lettonia o altrove. È assolutamente fuori questione».

Oleksandr Syrskyi, chi è il nuovo capo delle Forze Armate dell'Ucraina: i negoziati e la controffensiva (fallita)

Nell'intervista il presidente russo ha toccato diversi argomenti.

La guerra in Ucraina

Parlando della guerra («La sconfitta della Russia in Ucraina è impossibile», dice) lo "zar" ha sottolineato che «i piani di pace erano quasi finalizzati ma l'Ucraina li ha gettati all'aria e ha obbedito agli ordini dell'Occidente di combattere la Russia fino all'ultimo».

Putin apre poi alla possibilità di liberare Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal arrestato mesi fa. «Si può trovare un accordo per il suo rilascio». «Non esiste alcun tabù sulla questione. Siamo disposti a risolverla, ma ci sono alcuni termini che devono essere discussi attraverso canali speciali. Credo che un accordo possa essere raggiunto», ha detto Putin a Carlson a proposito di Gershkovich, che è stato arrestato a marzo e poi accusato di spionaggio.

Biden e Trump

E non manca un affondo sul presidente Usa Joe Biden: «Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ci ho parlato». E poi sarcastico: «Non posso ricordarmi tutto».

«Avevo un buon rapporto con Trump, non è una questione di leader nelle relazioni tra Usa e Russia è una questione di mentalità», ha poi aggiunto. «Non si tratta del leader. Non si tratta della personalità di una persona in particolare», ha proseguito il leader del Cremlino ricordando di aver avuto «un ottimo rapporto con Bush. So che negli Stati Uniti veniva dipinto come una specie di ragazzo di campagna che non capiva nulla. Vi assicuro che non è così. Penso che abbia commesso molti errori nei confronti della Russia, ma ha esercitato pressioni sugli europei». «Non era peggiore di qualsiasi altro politico americano, russo o europeo e capiva quello che stava facendo meglio degli altri. Ho avuto un buon rapporto personale anche con Trump», ha sottolineato Putin. «Non è una questione di leader, è una questione di mentalità».