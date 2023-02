Principe Harry, la sua barba diventa un modello. Invasa clinica di trapianti: «Vogliamo assomigliare al duca di Sussex»

L'ultimo libro del principe Harry, duca di Sussex, ha ispirato molti uomini e le loro barbe. La conferma arriva da una clinica per capelli in Turchia. Soprannominato «effetto principe Harry» da EsteNove a Istanbul, la clinica è stata sommersa da uomini senza barba disposti a pagare circa 2.853,37 euro per ottenere l'iconica peluria facciale «robusta e mascolina» del reale.

Il fenomeno

La clinica ha affermato che la copertina di «Spare», libro che il mese scorso è uscito nelle librerie di tutto il mondo, è stata mostrata ai dottori dai pazienti che vogliono quel tipo di barba.

Il co-fondatore di EsteNove, Batuhan Kizilcan, ha dichiarato: «L'interesse per i trapianti di barba è cresciuto costantemente negli ultimi anni man mano che sempre più persone vengono a conoscenza della procedura. Il numero di trapianti che stiamo effettuando è aumentato del 100% e lo abbiamo battezzato «effetto principe Harry».

Il trapianto di barba

I clienti pensano che la barba del principe li possa far sembrare «robusti e mascolini», secondo quanto riportato dalla clinica.

«È molto comune che le persone abbiano vergogna delle loro calvizie, ma ora anche i peli facciali stanno diventando centrali per l'estetica dei maschi», ha spiegato un medico della clinica di trapianti che sottolinea: «Capita che i peli della barba crescono a un ritmo molto lento o incoerente. Il più delle volte è questione del background genetico. Il viso può sembrare molto vuoto, con macchie di capelli qua e là. I recenti sviluppi tecnologici hanno portato a una soluzione di alta qualità e di lunga durata per gli uomini che desiderano la barba ma non sono in grado di farla crescere in modo naturale da soli»

L'operazione

Un trapianto di barba completa costa circa 2800 euro. La chirurgia del trapianto di barba comporta innanzitutto l'esame microscopico dei follicoli piliferi dal sito donatore: di solito si tratta della parte posteriore della testa per trovare i capelli piàù resistenti. Questi vengono quindi estratti in anestesia prima di essere trapiantati sul viso dell'uomo. Il processo tende a richiedere dalle tre alle cinque ore. Entro poche settimane i peli cadono e poi ricrescono, trasformandosi così in una barba folta entro 10 mesi dall'intervento.