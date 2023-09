Portogallo, tornano le mascherine negli ospedali per il Covid

Venerdì 8 Settembre 2023, 15:44

A causa dell'incremento dei casi di Covid-19, l'uso delle mascherine è nuovamente obbligatorio per i pazienti ricoverati negli ospedali Santa Maria e Pulido Valente di Lisbona. Questa misura è stata presa per fermare potenziali catene di trasmissione della malattia. Álvaro Ayres Pereira, specialista in malattie infettive, ha spiegato che questa decisione rientra nelle direttive dell'autorità sanitaria nazionale (Dgs) del Paese, che richiede l'uso delle maschere come misura preventiva. L'obiettivo è controllare l'incremento dei casi che ha coinciso con la Giornata Mondiale della Gioventù della Chiesa cattolica, con i festival musicali e con la presenza di un nuovo ceppo altamente contagioso..