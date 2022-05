Il pilota ha un malore: passeggero senza alcuna esperienza fa atterrare l'aereo: il video incredibile

Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare con successo un piccolo aereo dopo che il pilota ha avuto un malore improvviso. L'invidiabile risultato è stato ottenuto in Florida, all'aeroporto internazionale di Palm Beach, anche grazie all'aiuto dei controllori del traffico aereo collegati con il novellino dei cieli via radio.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Pilota senza "patente", il volo Virgin Atlantic fa... MONDO Pilota Usa annuncia lo stop dell'obbligo di mascherina in...

Pilota senza "patente", il volo Virgin Atlantic fa marcia indietro mezz'ora dopo il decollo

«Ho una situazione gave qui», il messaggio d'aiuto inviato dal passeggero del Cessna Caravan quando si trogvava a circa 70 miglia a nord della sua destinazione finale. «Il mio pilota è diventato inaffidabile. Non ho idea di come pilotare l'aereo». Alla domanda su quale fosse la sua posizione l'uomo ha risposto: «Non ne ho idea, riesco a vedere la costa della Florida di fronte a me. Ma non ne ho idea». Seguendo le istruzioni dei controllori di volo, l'inesperto pilota è riuscito a portare - incredibilmente - l'aereo a terra.

L'aereo lungo 38 piedi raggiunge velocità di 215 miglia orarie, può ospitare fino a 14 persone e vanta un'apertura alare di 52 piedi, secondo Cessna.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs

— Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022