Bambina di 4 anni ritrovata tre anni dopo la scomparsa: era in una stanza segreta

È stata ritrovata viva Paislee Shultis, una bambina di quattro anni scomparsa nel 2019. Quasi tre anni dopo, la polizia l'ha rinvenuta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York. La piccola era sparita nel nulla dall'abitazione dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019.

APPROFONDIMENTI HOUSTON Usa, spara al ladro che lo ha rapinato in strada, ma uccide...

Usa, spara al ladro che lo ha rapinato in strada, ma uccide bimba di 9 anni che passava per caso: choc a Houston

Le forze dell'ordine hanno setacciato tutta la zona e perquisito la casa dei suoi genitori biologici pensando che potessero averla presa loro dopo averne perso la custodia. La bambina è stata ritrovata grazie a una segnalazione che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster.

Police say this is the secret compartment beneath the basement steps of a Saugerties home where Kimberly Cooper was found hiding with 6-yr-old Paislee Shultis Monday night. Paislee had been missing for 2 and a half years. Photos from Saugerties, #NY Police Dept. pic.twitter.com/hpCDGxZokd

— Ben Nandy (@BenNandyNews) February 15, 2022