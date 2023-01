YouTuber soffre di disturbo dissociativo dell'identità e chiede il suicidio assistito. Il medico frena: «Non posso farlo»

Una YouTuber francese che soffre di disturbo di personalità multipla sta documentando il suo tentativo di porre fine alla sua vita in una clinica di eutanasia. La 23enne si chiama Olympe e ha recentemente dichiarato ai suoi 255mila follower del proprio canale - per la salute mentale di essere - di essere «in contatto con un medico in Belgio» perchè vuole porre fine alla sua vita: lì il suicidio assistito è legale. La creator soffre di disturbo dissociativo dell'identità, una condizione formata da un trauma che spesso è profondamente angosciante per coloro che ne sono affetti.

Ma il medico belga Yves de Locht, contattato da Olympe, ha affermato che le cliniche non sono «distributori di eutanasia» e che «il processo può durare molti mesi o anni prima che qualcuno possa accedere ai servizi di suicidio assistito».



La storia di Olympe

Su Instagram il suo nome è «we.are.olympe», (noi siamo Olympe). Sembra quasi un suggerimento per chi visiti il profilo, come a dire «Ehi, io non sono una ma tante Olympe, tutte insieme, in un unico corpo e mente». Olympe, infatti, convive con circa 40 personalità distinte.



In un post su Instagram aveva scritto: «Nell'ultimo trimestre del 2023 ricorrerò al suicidio assistito in Belgio. Sono già in contatto con i dottori. Non è un dibattito. È la mia vita. È una decisione che ho preso ed è stato difficile da prendere». Olympe ha detto che non poteva più gestire il peso della sua condizione o delle sue cause: tra cui abusi sessuali e cambi di casa e famiglie affidatarie.



Il parere medico

Il medico di Bruxelles de Locht, che secondo quanto riferito è stato avvicinato da Olympe, ha respinto le affermazioni secondo cui i colloqui erano progrediti in un'intervista a Le Parisien. Ha detto che il processo potrebbe richiedere mesi o anni e ha affermato che il Belgio non può essere considerato come un «Paese della morte» per la Francia, dove il suicidio assistito è illegale.

De Locht spiega che: «Non ho visto il suo dossier medico ma ho letto le sue e-mail. Vuole incontrarmi. Questa giovane donna ha annunciato la fine della sua vita alla fine dell'anno. Questa data non viene certo da me. Ho bisogno di molte più informazioni prima di immaginare di incontrarla».

Da allora la giovane YouTuber ha sottolineato di non voler costituire un «esempio» per i giovani, ed esorta coloro che hanno pensieri oscuri a «trovare persone intorno a loro a cui appoggiarsi».



L'eutanasia in Europa

L'eutanasia - la sospensione o la sospensione dei trattamenti salvavita - è legale in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania e Spagna.

Il suicidio assistito - dare al paziente i mezzi per porre fine alla propria vita - è illegale in gran parte dell'Europa. Mentre la Svizzera consente il suicidio assistito, l'eutanasia attiva non è legale.



Nel Regno Unito, l'atto di aiutare qualcun altro a togliersi la vita è punibile fino a 14 anni di carcere .

Sebbene illegale in Francia, un consiglio dei cittadini ha iniziato a discutere l'approccio del paese alle cure di fine vita e allo status legale del suicidio assistito. Le motivazioni saranno presentate al parlamento nel marzo di quest'anno.