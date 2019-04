Notre-Dame, la disperazione dell'arcivescovo di Parigi: «E' un dramma»

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È un dramma». Sono le parole dell'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, mentre la cattedrale di Notre Dame viene distrutta da un enorme incendio. La diocesi, come riferisce Le Parisien, al momento non rilascia altre dichiarazioni ufficiali.Le autorità di Parigi hanno attivato un'unità di crisi per l'incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame, lo ha conferma il vicesindaco Colombe Brossel. Intanto dall'Italia arrivano le parole di: «Terrificante incendio alla cattedrale di, crollata la guglia. Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi. Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare». Così il ministro dell'Interno italiano in un tweet.Anceh la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto esprime solidarietà al popolo francese. «Roma abbraccia Parigi. Le immagini dell’incendio nella cattedrale di Notre Dame fanno davvero male. I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi. Sostegno alla sindaca Anne Hidalgo in questo terribile momento».