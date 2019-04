Notre Dame, il salvataggio questione di minuti: «Tutto si è giocato in un quarto d'ora»

Questione di minuti, anzi, di solo un quarto d'ora. È stato questo brevissimo lasso di tempo a fare la differenza nel salvataggio di Notre Dame, la cattedrale di Parigi devastata da un incendio nella serata del 15 aprile.

Notre Dame, il procuratore: «Privilegiata l'ipotesi dell'incidente, sentiremo gli operai»

Notre-Dame, la vignetta con Quasimodo che abbracciala cattedrale è il simbolo del dolore di un popolo

Il salvataggio si è «giocato in un quarto d'ora» o al massimo «mezz'ora»: lo ha detto il segretario di Stato agli affari Interni, Laurent Nunez, salutando, in particolare, l'azione di una ventina di pompieri che «mettendo a repentaglio la loro vita», sono entrati nei due campanili di Notre-Dame, «il che ha permesso di salvare l'edificio». «Sappiamo da questa mattina che il tutto si è giocato in circa un quarto d'ora, una mezz'ora», ha precisato il braccio destro del ministro dell'Interno, Christophe Castaner.



Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA