New York, la prima discoteca distanziata antivirus: David Byrne apre le danze

Vi mancano le discoteche? Vorreste tornare a scatenarvi in pista? All’Armory Club di Park Avenue, a New York, non sono restati con le braccia conserte in attesa della fine della pandemia, e hanno creato la prima Social Distance Hall in cui si balla rigorosamente ognuno all’interno di un cerchio lontano dagli altri, e seguendo una playlist definita e con tanto di coreografia da imparare.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Estate 2021, come viaggeremo? Boom prenotazioni di case vacanza e...

Estate 2021, da Malta all'Islanda: i migliori posti per le vacanze all'estero (con pochi contagi e tanti vaccinati)

David Byrne, ex frontman dei Talking Heads, è uno dei principali sostenitori e animatori di “Social! the social distance club”, e durante le sessioni di ballo si sente anche la sua voce registrata, che spiega i passi della canzone finale. Gli altri ideatori dell’evento sono il coreografo Steven Hoggett e la scenografa Christine Jones, ma il team creativo include un’altra danzatrice, Yasmine Lee, e la deejay Natasha Diggs.

La playlist di musiche che invitano a ballare, comprende Daft Punk, James Brown, e anche Talking Heads, ovviamente. La voce di Byrne elenca tutta una serie di movimenti da compiere, del tipo: muovetevi come se foste camminando per New York ma non fermatevi in quella pizzeria; ora fate gli zombie; ora rallentate, con le mani in alto… In una recensione della serata, una giornalista del New York Times ha raccontato una serata con la voce di Byrne che invitava a disinfettarsi le mani (virtualmente) in uno dei primi passi di danza, mentre al centro della sala la danzatrice Karine Plantadit - nel ruolo del DJ Mad Love - presidiava due laptop, dall’alto di una piattaforma. Alla distanza di quattro metri e mezzo l’uno dall’altro, tutti si sono scatenati, mentre la voce di Byrne ricordava che “tutti abbiamo avuto una perdita”, ma presto tutto andrà meglio, we will rise again.

Con David Byrne in scena il futuro. E Uj balla con lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA